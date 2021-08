Info / Infox : y a-t-il plus d'incendies qu'il y a 20 ans ?

Et si on s'intéresse uniquement la France, comment ça évolue ? Pour notre journaliste, ça baisse aussi sur le long terme. Il y a 20 ans, près de 17 000 hectares de forêts brûlaient chaque année autour de la Méditerranée, c'est la région la plus touchée. On est aujourd'hui à 7 087 hectares d'après les registres. Alors ça s'explique par une meilleure stratégie face au feu de forêt. Avant, on laissait brûler s'il n'y avait pas de danger immédiat. Aujourd'hui, on intervient dès le départ comme l'explique le maire de Gonfaron dans le Var, Thierry Bongiorno. "Le feu a été déclaré à 17h45 dans la foulée à 17h 46/47, j'étais au courant. Et de suite, il y avait des moyens aériens", dit-il. Ça n'a pas empêché d'avoir 7 000 hectares de brûlés, parce que même si les feux sont moins nombreux, ils deviennent plus puissants, plus rapides avec le réchauffement climatique. La question est de savoir si on va encore pouvoir les maîtriser à l'avenir, conclut notre journaliste.