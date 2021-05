INFOGRAPHIE 3D - Comment la tempête Alex a métamorphosé la vallée de la Roya

Le 2 octobre 2020, la tempête Alex a lourdement frappé la Vallée de la Roya, dans les Alpes-Maritimes, faisant plusieurs morts, de nombreux blessés et de lourds dégâts matériels. Sept mois plus tard, alors que le train circule de nouveau depuis ce lundi jusqu'à Tende, la vallée est loin d'être reconstruite et le paysage totalement bouleversé.

Des sentiers qui faisaient la beauté et la particularité du patrimoine ont été dévastés. La rivière, qui traverse toute la vallée, s'est élargie. Selon nos informations, il y a sept mois, son lit était plus étroit et par endroit le sol se trouvait même deux mètres plus bas.

À Tende, avant la tempête, il y avait un ancien pont en pierre. Mais pendant la catastrophe, les débris emportés par les flots, ont formé un bouchon augmentant la puissance du torrent et détruisant le pont. Comme tout ce qui a été détruit pendant la tempête, il ne devra pas être simplement reconstruit, mais repensé en prévisions d'autres événements de la même envergure. En l'occurrence pour ce pont, il devra être soit plus haut, soit plus large, soit les deux, pour qu'en cas de forte crue, l'eau s'écoule mieux.