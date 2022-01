VIDÉO - Inondations au Brésil : le retour de "la Niña"

Le 13 janvier, à Ouro Preto dans le Minas Gerais, un manoir historique du XVIIIe siècle au pied d'un coteau fragilisé par les pluies récentes a été littéralement pulvérisé. Les images sont impressionnantes mais heureusement l'accident n'a pas fait de victimes.

Le Minas Gerais au sud-est du pays est pour l'heure l'état le plus touché du pays par des intempéries. On y recense actuellement 19 victimes et plus de 17.200 déplacés. L'effondrement spectaculaire d'un pan de falaise qui a fait 10 morts dans le lac de Furnas le 8 janvier a frappé les esprits. Sans verser dans un déterminisme excessif, il semblerait que les mêmes causes produisent les mêmes effets.

En fin d'année, c'était l’état de Bahia au nord-est qui avait été sinistré. Le bilan encore provisoire est dramatique : 629.000 personnes affectées, 30 morts et plus de 92 000 déplacés.