Intempéries à Marseille : le fleuve de l’Huveaune est toujours pollué

Une autre explique à TF1, dans la vidéo en tête de cet article, que "l'eau est montée très haut, toutes les poubelles et les déchets sont tombés dans l'eau".

C'est une décharge dans l'eau qui traverse tout Marseille. Des tissus, des cannettes, des sacs plastiques, de la ferraille... Une semaine après les intempéries qui ont frappé le sud-est de la France, des Marseillaises viennent chaque jour repêcher des tonnes de déchets encore piégés dans le fleuve de l'Huveaune. "On essaye d'en repêcher un peu dans tout Marseille. C'est compliqué, mais petit à petit, ça commence à aller mieux", confie une bénévole de l'association Odyssée Rhône Green.

"Il faut prendre le problème à la source. De toute façon, tous les déchets viennent de la terre, de l'humain", explique David Deux, lui aussi membre de l'association. "Ces déchets, si on ne les enlève pas, à la prochaine crue ils vont de nouveau finir dans l'eau", poursuit Julien Genetine, le président d'Odyssée Rhône Green.

Plus loin, dans un quartier différent, c'est un autre travail de fourmis qui s'opère mètre par mètre : déblayer les arbres tombés pendant les intempéries et nettoyer les végétations qui obstruent le cours d'eau. Toute l'année, le syndicat de l'Huveaune, qui gère le fleuve, mène ces opérations pour limiter les inondations et la pollution.

"Ce sont des bouchons, généralement constitués de végétation - troncs, branches - et de déchets. La priorité, désormais, c'est de faire venir l'entreprise pour enlever tous ces bouchons afin qu'ils ne soient pas emportés plus bas à la prochaine pluie, entrainant des dégâts plus importants", précise Antoine Debes, responsable du pôle terrain du syndicat du bassin versant de l'Huveaune.