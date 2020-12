L'abattage des arbres calcinés commence à Anglet

Le 30 juillet dernier, un violent incendie a ravagé l'immense forêt de pin d'Anglet. Si aucune victime n'a été déplorée, plus de la moitié de la pinède a brûlé. Quatre mois après ce drame, un nécessaire travail d'abattage de soixantaine d'arbres centenaires doit être entrepris. Une étape douloureuse pour le maire de la région. "On est en train d'abattre toute une partie de l'histoire d'Anglet et c'est vrai que ça me fait de la peine, mais je me dis que c'est nécessaire", nous a-t-il confié.