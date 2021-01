La bonne idée : des habitants plantent des arbres pour reboiser leur forêt partie en fumée

C'est à la fois un symbole et une plantation particulière. Pour faire renaître une forêt de la Côte Bleue à Sausset-les-Pins, des habitants se sont lancés dans le reboisement. "On est en train de replanter un olivier qui a à peu près une quarantaine d'années. Il a été offert par des entreprises qui adhèrent à notre projet" explique Julien Altero, président de l'association "Replanter notre forêt provençale".

L'été dernier, la pinède de la Côte Bleue autour de Martigues et Sausset-les-Pins a brulé. Plus de 1 000 hectares ont été détruits. Julien Altero, pompier, a éteint les flammes et quelques jours après, il a eu l'idée de reboiser sa forêt d'enfance, aujourd'hui défigurée. "Je suis un amoureux de la nature et ça me fait mal au cœur de voir ça. J'espère vraiment qu'on va réussir à retrouver notre Côte Bleue", révèle-t-il.

Après six mois, son idée a séduit des centaines d'habitants. Via les réseaux sociaux et le bouche-à-oreille, Julien et des internautes se sont donné rendez-vous pour reboiser la forêt. Le reboisement a été réfléchi avec des biologistes et des paysagistes. Seuls des oliviers et des chênes ont été plantés, car ils ne risquent pas les incendies.