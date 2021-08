La Mer de glace, le plus grand glacier de France menacé de disparition

C'est une mer de cailloux et de rochers, presque un mur du vide. Plus grand glacier des Alpes françaises, la Mer de glace a perdu 146 m d'épaisseur depuis 1986, soit environ 5m par an. Grâce à des boîtiers photos, Luc Moreau surveille le site en permanence. "En un an, on voit extrêmement bien que toutes les roches, qui étaient sous le glacier, apparaissent avec la fonte", a déclaré le glaciologue.