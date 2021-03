Laver à 30 °C : une vraie économie d'énergie ?

Sans doute l'avez-vous vécu. Ce moment de solitude à l'heure de choisir le programme qui lavera au mieux vos vêtements. En plus d'enlever vos taches, le programme choisi peut faire baisser votre facture d'électricité. "Moins vous allez mettre de température et plus le programme sera court. Vous vous économiserez obligatoirement de l'énergie quand vous faites un programme entre 30 ou 40 °C", indique Stéphane Bonnefoy, responsable univers de la maison à l'enseigne Boulanger. Des économies notables. Selon une récente étude, 10 % d'écart permet à l'échelle européenne d'économiser l'empreinte carbone de deux millions de voitures. Et en électricité, l'équivalent de la consommation annuelle d'une ville comme Nantes.