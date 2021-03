Laver son linge moins chaud, est-ce aussi efficace qu’écolo ?

Mais pour l'heure en moyenne, la température de lavage en France est de 40°C, rappelle l'Association française des industries de la détergence (AFISE). Selon l'organisation, si chaque personne en Europe diminuait sa température de lavage moyenne simplement de 3°, les économies réalisées dépasseraient 2 300 GWh/an, ce qui équivaut à la consommation d'électricité de plus de 300.000 habitants. En d'autres termes, si un individu lave son linge à froid, il dépensera moins d'énergie et verra sa facture s'alléger. Surtout s'il enclenche sa machine dans le créneau "heures creuses". Autant de bonnes raisons de choisir un programme à basse température, mais une question reste en suspens : le lavage à 30 degrés est-il efficace?

Depuis un an, le géant industriel réfléchit à comment rendre sa capsule bicolore efficace à basse température. Pour arriver à un tel résultat, il a développé une enzyme issue des algues de la mer du Nord, rapportent Les Echos . "Avec les formules actuelles, on peut laver à basse température, notamment grâce à des enzymes qui vont permettre une efficacité dès 30 degrés", explique dans l'enquête de TF1 en tête de cet article Virginie D’Enfert, déléguée générale de l'association française des industries de la détergence, de l’entretien et des produits d’hygiène industrielle.

Le lavage à 30 degrés ne convient pas encore à tous les types de vêtements. Pour les machines du quotidien, pas de problème. Concernant les sous-vêtements et les serviettes de bain, en contact direct avec le corps, il est conseillé d'augmenter la température de dix degrés. Enfin, le programme à 60°C est recommandé pour le linge très sale comme les torchons ou les vêtements de sport. Et concernant les masques réutilisables ? Ils peuvent être lavés à la main ou en machine avec un détergent comme le linge de corps. Et pas forcément à haute température, celle "de 60 degrés n’étant pas plus justifiée pour le lavage des masques que pour le lavage des mains", précisait l’Académie de médecine dans un communiqué le 7 septembre 2020.