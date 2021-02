Le fléau des mégots de cigarettes jetés par terre

Écraser ou jeter son mégot à terre, est un geste reproduit 100 000 fois par heure par près de 90% des fumeurs à Marseille. Ce qui semble naturel pour certains, mais aberrant et impensable pour d'autres. "La première chose qui me vient à l'esprit, c'est le manque d'éducation et de civisme. Puis ça contribue vraiment à la pollution globale", témoigne une habitante. Sur la plage, les mégots finissent parfois enfouis dans le sable ou pire reportés par la mer. "On sait bien qu'il y a les plastiques et tous les déchets qui se retrouvent en mer. Donc, c'est une catastrophe", confie une autre.