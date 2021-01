Le grand format : l’avocat, le nouvel or vert à double tranchant du Portugal

Tout le monde se l'arrache, et c'est vrai qu'il a presque toutes les qualités. Les végétariens en ont fait leur aliment de base. Décliné en un nombre incalculable de recette, c'est le fruit à la mode. Et une grande partie des avocats consommés en Europe vient de l'Algarve dans le sud du Portugal. Historiquement, la région produit surtout des oranges et des citrons, mais depuis quelques années, les producteurs ont flairé le bon filon et remplacé leurs agrumes par des avocats. En l'espace de deux ans, les surfaces d'avocats cultivés dans la région ont doublé, plus de 1 500 hectares aujourd'hui. Il faut dire que pour les producteurs, il est quatre fois plus rentable que l'orange. Problème, il consomme aussi quatre fois plus d'eau. Le propriétaire de cette exploitation a dû investir dans du matériel de haute technologie pour limiter les pertes d'eau : goutte à goutte, sonde hydrométrique, et même une station météo.