Le grand format : le pin Douglas menace-t-il les forêts françaises ?

Vue du ciel, la forêt du Morvan semble paisible, mais quand on redescend, le silence est rompu par le bruit des machines. En quelques secondes, un arbre est arraché, nettoyé de ses branches et découpé en morceaux. Ce sapin, c'est du Douglas, et dans la région, il déchaîne les passions. Arbre magique pour les uns, destructeur de forêt pour les autres. Vous n'avez peut-être jamais entendu ce nom, et pourtant, vous en avez sûrement chez vous : le cadre de votre fenêtre, le sol de votre terrasse ou le bord de votre piscine. Ce bois résistant et bon marché pousse vite, droit et son bois est de qualité. Tous ses atouts font du Douglas un bois très demandé. Dans le Morvan, il fait vivre environ 4 000 personnes.