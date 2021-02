Le grand format : que deviennent nos déchets ménagers ?

En France, il n'existe pas encore d'harmonisation des poubelles. Résultat, on ne trie pas pareil à Lille, à Paris ou à Marseille. Exemple du côté d'Arras dans le Pas-de-Calais. Ce jour-là, on collecte la poubelle jaune, celle du tri. À l'intérieur, on trouve du papier, du carton ou des bouteilles en plastique. Le pot de yaourt est interdit à l'intérieur, et si le tri est mal fait, la poubelle est refusée. L'agent va alors accrocher un petit carton rouge pour expliquer aux gens que leur poubelle ne sera pas traitée aujourd'hui. Problème, le tri peut être différent d'une ville à l'autre. À Lens par exemple, à seulement 18 km d'Arras, dans le même département, on aurait eu le droit de jeter notre pot de yaourt dans la poubelle jaune.