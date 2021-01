Le Kenya aux petits soins pour ses éléphants

La réserve nationale du Masaï Mara est un sanctuaire pour animaux sauvages où les éléphants sont les mammifères vedettes. Ils seraient près de 2 500 au total dans le parc. Le Kenya a enregistré un record de natalité. Le climat a favorisé la reproduction et a permis aux femelles de mener leur grossesse à terme. "Maintenant, on est très chanceux d'avoir beaucoup de bébés éléphants. Entre l'année dernière et aujourd'hui, on a eu des pluies abondantes. Donc les mamans étaient plus détendues et heureuses parce qu'elles ne manquaient pas de nourriture ni d'eau", se réjouit Edward Saitolok, guide - Réserve nationale du Masaï Mara.