Le Mont-Blanc a perdu près d'un mètre en quatre ans

C'est un long chemin, parcouru pas à pas jusqu'au toit de l'Europe. Il y a douze jours, dix cordées, soit 27 personnes entraînées et préparées ont réussi ensemble l'ascension du Mont-Blanc. Parmi aux, des géomètres-experts venus dans un seul but : établir l'altitude actuelle de la plus haute montagne du continent. En recoupant des signaux satellites, ils obtiennent l'altitude recherchée en seulement trente minutes, et les variations d'années en années ne sont pas rares. À l'automne 2013 par exemple, le Mont-Blanc avait été mesuré à 4 810,02 m. C'était presque 1,5 m de moins deux ans plus tard en 2015 avant une mesure quasi-identique en septembre 2017. Cette fois, le Mont-Blanc a donc perdu presque un mètre.