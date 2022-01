Est-ce aux seuls chasseurs de payer les dégâts des sangliers ? Les Sages tranchent

Cet agriculteur perd ainsi chaque année une partie de sa production, du maïs notamment. Alors avec l'accord des autorités, il a mis des pièges en place pour essayer de lutter contre les ravages de ces animaux, grâce à des cages ou des filets. Lors du reportage, le corps d'un animal piégé jonche le sol. Mais le combat est difficile et le coût des dégâts reste considérable pour Aurélien Cabé. "C'est entre 60.000 et 80.000 euros de perte. Et s'il n’y a pas d’indemnisation, je n'aurai pas de revenu et je travaillerai à perte", confie-t-il.

Le Conseil Constitutionnel doit se prononcer ce jeudi sur l'indemnisation des dégâts aux récoltes causés par le grand gibier, en particulier les sangliers mais aussi les cerfs et chevreuils, aujourd'hui pris en charge exclusivement par les chasseurs selon une loi des années 1960. Mais leur budget est désormais insuffisant. C'est pourquoi la Fédération nationale des chasseurs (FNC) a saisi le Conseil d'État pour contester le système actuel d'indemnisation, une question renvoyée en octobre devant le Conseil constitutionnel pour voir si cette disposition législative est contraire aux droits et libertés garantis par la Constitution.

Et pour cause, en 2019, l'indemnisation de ces dégâts "a représenté un budget de 77,3 millions d’euros", dont 46 millions pour l'indemnisation directe des agriculteurs, 25,3 millions pour instruire les dossiers et 6 millions pour des actions de prévention, a indiqué à l'AFP Nicolas Rivet, directeur général de la FNC.

Dans les Landes, "il y a un budget général de la chasse qui est environ dans les 300.000 euros, et les indemnisations sur le département dépassaient l’an dernier 1,3 million", abonde auprès de TF1 Denis Lafargue, responsable du dossier chasse à la chambre d’agriculture des Landes, et secrétaire général de la Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles (FDSEA) du département. "On sait donc que le système n’est pas durable", s'inquiète-t-il. "On met des franchises, mais il y a un moment, on ne peut plus. Pour les agriculteurs comme pour les fédérations de chasse, on arrive au bout d’un système."

Si les coûts ont flambé, c'est que le nombre d'animaux sur le territoire a grimpé en flèche : alors que l’on comptait 300 sangliers dans le département il y a 30 ans, ils sont plus de 20.000 aujourd'hui. Le phénomène s’observe aussi à l’échelle nationale ces dernières décennies. La population de sangliers s'est multipliée à cause d’hivers plus doux, de l'absence de prédateurs naturels et d’une chasse qui s'est faite pendant longtemps "de façon à (...) assurer la préservation voire le développement" des animaux, selon un rapport parlementaire paru en 2019.