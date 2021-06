Les cigognes plus nombreuses que jamais en Alsace

Des nids bien occupés, des toits et des arbres littéralement envahis. L'image est révélatrice. Des cigognes blanches désormais bien installées en Alsace. Dans cette commune, pas moins de 30 nids et des dizaines de nouveau-nés à compter. À un temps menacé d'extinction faute de naissance, aujourd'hui, les nichés se multiplient. "On essaie de voir la réussite de la reproduction. S'il y a plus de deux jeunes à l'envol, en moyenne, c'est que la population se porte bien", explique Yves Muller, président de la ligue pour la protection des oiseaux en Alsace.

Il y a 40 ans, des particuliers se sont mis spontanément à recueillir les cigognes pour sauver l'espèce, favoriser la reproduction. Au fil des années, la population s'est agrandie. Dans les années 70, les nids se comptaient sur les doigts de la main. Aujourd'hui, la situation est différente. "Pour le Bas-Rhin, on doit être à plus de 800 couples. Le Haut-Rhin dépassait les 500, peut-être 600. Donc, on a vraiment une population qui n'a jamais existé et tant historique en Alsace", indique Yves Muller. Une belle histoire pour une cigogne, symbole de fertilité et un bonheur de pouvoir à nouveau contempler ce bel oiseau blanc si majestueux.