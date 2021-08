Les crabes bleus : le cauchemar des pêcheurs

Jean-Claude Pons, un pêcheur d'anguilles à l'étang de Canet-Saint-Nazaire, en a vu un pour la première fois, il y a moins de cinq ans : un crabe aux pinces bleues. Et désormais dans ses filets, il n'y a plus qu'eux. Ce seraient des bateaux venus d'Amérique qui auraient transporté ces larves jusqu'en Méditerranée. Dans ce laboratoire, le portrait du crabe bleu fait peur. Il résiste au chaud et au froid. Il n'a qu'un seul prédateur, le poulpe, bien trop rare, et s'attaque à tout.