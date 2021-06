Les forêts en ville font-elles vraiment baisser les températures ?

Début mars, la ville de Bordeaux a inauguré en grande pompe ce qu'elle appelle sa première "micro forêt". Selon l'équipe municipale, au cœur d'un quartier résidentiel, d'ici trois ans, un ancien parking va laisser place à une forêt miniature. Six mois de travaux et 50 000 euros de budget pour une promesse, faire un îlot de fraîcheur. Ce jour-là, Pierre Hurmic, le nouveau maire écologiste, assure qu'"un espace de 100 m² de forêt peut diminuer d'un degré la température dans les rues adjacentes". Mais d'où vient ce chiffre ?

Selon Didier Jeanjean, adjoint au maire chargé de la nature en ville et des quartiers apaisés de Bordeaux, ce chiffre est assez évident à comprendre et il y a plusieurs études. Effectivement, la mairie de Bordeaux s'appuie sur une étude parue il y a presque 20 ans et réalisée en Grèce. Les chercheurs ont fait des simulations en imaginant plusieurs modèles de villes. Dans l'un de ces modèles, un bâtiment est remplacé par un parc. Et dans leurs calculs, en ajoutant 100m² de végétation, la température baisse de 1°C en moyenne autour du parc.