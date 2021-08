Les pics de chaleur se multiplient en Europe

À Rome, les températures ont dépassé 40°C ce jeudi. Touristes et habitants guettent la moindre fraîcheur. Certains ne s'attendaient pas à une telle chaleur. Ils disent boire beaucoup. L'eau est vendue à chaque coin de rue et distribuée aux vacanciers par les gardes de la protection civile. C'est tout le bassin méditerranéen qui suffoque. Une température de 46°C a été enregistrée à Cordoue, 49°C à Tunis et 48°C à Syracuse. C'est du jamais-vu depuis plus de 150 ans. À Madrid, le mercure s'envole jusqu'à 53°C en plein soleil. Les rues de la ville sont désertes.