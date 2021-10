Lessives écologiques : efficacité, pollution... que valent les produits verts du commerce ou faits maison ?

Des citrons, des fleurs, des papillons… À en croire les emballages, les lessives vertes seraient les alliées de la nature et de notre santé. Vendues au même prix que leur version traditionnelle, elles sont deux fois plus nombreuses dans nos rayons qu’il y a cinq ans et représentent 10% du marché. Mais sont-elles aussi écologiques qu’elles le prétendent ?

Pour le savoir, il faut tout d’abord s’intéresser à la composition de ces lessives vertes. Direction Poitiers, dans l’usine de l’un des pionniers du marché : l’Arbre Vert. Chaque année, cinq millions de paquets de lessive y sont produits en bidons mais également en recharges moins gourmandes en plastique. "Tous les ingrédients sont mélangés à froid dans une cuve pour avoir un impact limité sur l’environnement, pendant deux heures environ jusqu’à obtention de la formule définitive", explique Mathieu Jotrau, directeur de recherche et de développement de cette marque. Dans leur lessive, "plus de 99% [des] ingrédients sont biodégradables. Vous ne trouverez pas, par exemple, des azurants optiques qui jouent le rôle de blanchir le linge et qui sont très néfastes pour l’environnement aquatique", poursuit-il.

Quelle lessive est la plus efficace entre la version traditionnelle, l’écolo et la faite maison ? On a fait le test avec des taches de jus d’orange, de café, de vin et d’huile. Verdict ? La lessive maison a été la moins concluante. Seule la tache de jus d'orange est partie. Avec la lessive traditionnelle, le café et l’huile n’ont pas disparu. La lessive écologique a, quant à elle, réussi à retirer presque toutes les taches sauf celle de café qui a tout de même quasiment disparu. Pour que votre geste soit encore plus écologique, respectez les doses indiquées sur l’emballage car plus vous en mettez, plus vous risquez de polluer.