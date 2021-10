Lessives “vertes” : lavent-elles plus blanc ?

Des citrons, des fleurs, de jolis papillons, à en croire leurs emballages, elles seraient les alliés de la nature et de notre santé. Vendus au même prix que leur version traditionnelle, les lessives vertes sont deux fois plus nombreuses dans nos rayons et représentent 10% du marché. Mais, que trouve-t-on dans ces formules ? Sont-elle aussi écologiques qu’elles le prétendent. Qu’en est-il de leur efficacité ?

Selon un chimiste, trois lessives vertes sur cinq contiennent encore des substances très nocives pour l’environnement et la santé. Aucune réglementation n’oblige les fabricants à indiquer sur l’emballage la totalité des ingrédients. Pour que votre geste soit plus écologique, respectez bien les doses sur les emballages car plus vous en mettez, plus vous risquez de polluer.