Lille : 25.000 habitants se chauffent désormais grâce aux ordures ménagères

"Je l’ignorais, c’est une bonne chose", s’exclame une riveraine, saluant l’initiative, devant des caméras de TF1. "Cela permet de faire quelque chose avec les ordures", approuve un jeune habitant du quartier de Fives. "C’est malin, et en plus c'est bien pour la planète", applaudit encore une autre résidente.

À la fin de la collecte, les camions-bennes déchargent chaque jour des milliers de tonnes de détritus non recyclés, ceux-là même que l’on place dans la poubelle grise, dans un immense entrepôt où se trouve un gigantesque four.

"Il y a des déchets organiques et un certain nombre de déchets qu’on ne pourra jamais trier. Ils sont introduits via une rampe dans un four, ce qui va permettre de générer une fumée à très haute température", explique Julien Koesten, directeur-adjoint de la direction des déchets au sein de la métropole de Lille. L’énergie produite par la combustion des ordures va permettre de faire monter en température de l’eau à environ 110 °C. Elle est ensuite acheminée par des tuyaux dans le réseau de chaleur urbain.

En supprimant le charbon, les rejets dans l’atmosphère diminuent, une économie de 60.000 tonnes de CO2 par an, l’équivalent de 60.000 aller-retour Paris-New York en avion. Dans le même temps, les gaz à effet de serre dus au méthane lors du stockage sont réduits.