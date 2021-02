Loi climat : concrètement, qu’est-ce qui va changer dans nos villes ?

Cette zone à faible émission sera obligatoire pour toutes les agglomérations de plus de 150 000 habitants d'ici 2024 et interdira aux véhicules les plus polluants de circuler, soit un quart des voitures et camions. "C'est un outil pour améliorer la motorisation des véhicules qui circulent à Clermont-Ferrand, mais ce n'est pas un outil qui vise à réduire le trafic", précise l'adjoint au maire de la ville.