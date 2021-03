Loi climat : vers des règles plus strictes sur les panneaux publicitaires ?

Dans certaines communes du Loiret, on croise plus de panneaux publicitaires que d'habitants dans les rues. À un tel point qu'on ne les remarque même plus. Plus très utiles, pas très esthétiques, le projet de loi pour le climat veut agir sur cette pollution visuelle. L'objectif du texte est de donner le pouvoir aux maires pour gérer directement les publicités dans leur commune.