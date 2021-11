VIDÉO - Doubs : une automobiliste tombe nez à nez avec une famille de lynx

En effet, la population de lynx boréal est très réduite en France et l'espèce est classé comme "en danger", sur la liste rouge française des espèces menacées d’extinction de l’Union mondiale pour la nature (UICN). Dans le Jura, il y aurait une centaine d'individus selon le site de Ferus , l'association nationale pour la défense et la sauvegarde des grands prédateurs.

Selon cette association, les principales menaces pour la réintroduction de cet animal restent les collisions routières et ferroviaires, notamment des plus jeunes. Alors que le lynx vit principalement dans les forêts, il voit son habitat en Europe de plus en plus fragmenter par des zones urbanisées et des routes. En France cependant, le braconnage est aussi une cause de moralité importante.