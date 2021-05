Masques : une filière de recyclage spécifique est-elle possible ?

Sachant qu'un masque pèse trois grammes et que nous sommes censés en porter deux par jour. Combien de tonnes de masques sont utilisés quotidiennement dans l'Hexagone ? C'est deux fois plus lourd que la statue de la liberté, soit jusqu'à 400 tonnes qui tous finiront à la poubelle. Pourquois ne sont-ils pas recyclés ?

François Driol, vice-président de Saint-Étienne Métropole en charge de la gestion et du traitement des déchets explique que c'est compliqué et ça coûte très cher. Notamment à cause de la composition des masques qui est constituée de trois éléments : une barre métallique, un élastique en caoutchouc et du polypropylène, un dérivé du plastique. Autant de matière qu'il faut isoler l'une de l'autre. Il a d'ailleurs ajouté que cela prendrait beaucoup de temps, environ un à deux ans.