Mégots jetés par terre : un fléau pour les communes

Écrasés sur le bitume ou jetés par la fenêtre, plus de 23,5 milliards de mégots de cigarettes se retrouvent par terre chaque année. "C'est très négligeant et mal-propre" ; "C'est polluant et très dangereux pour les enfants ", lancent des passantes à Falaise (Calvados). S'ils ne sont pas ramassés à temps, les mégots sont emportés par les égouts et finissent dans les océans. Ils mettent en moyenne douze ans à se dégrader et libèrent des centaines de substances toxiques.