Mer de plastique : l’Andalousie au défi du recyclage

À Almeria en Andalousie, 30 000 hectares sont recouverts d'immenses bâches de plastique. C'est le plus grand potager d'Europe, mais aussi un gigantesque défi écologique. "Généralement, le plastique dure plus ou moins trois ans. Après, on doit tout changer", précise Jose Benavides, agriculteur. Chaque année, il faut recycler des dizaines de milliers de tonnes de plastique. Et cela représente un coût pour les agriculteurs qui doivent payer des frais de transport et de manipulation.