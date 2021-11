Noël zéro déchet : les astuces pour des fêtes plus écolos

Et si Noël était un peu plus vert cette année. Des petits lutins, adeptes de la récup et du recyclage, ne manquent pas de bonnes idées. Commençons par le papier cadeau que l'on déchire et que l'on jette à la poubelle. Ici, il est remplacé par du tissu. On appelle cela le Furoshiki, un art venu du Japon. "Moi, je trouve que c'est mieux. Ça fait moins de gaspillage, ça recycle et c'est plus joli aussi", lance une enfant.