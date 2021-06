Nouveaux OGM : le retour de la confiance ?

Pour créer ces OGM, pas de gène d'une autre espèce. Les scientifiques modifient un gène déjà présent dans la plante grâce à la toute récente découverte du ciseau moléculaire. "C'est un peu comme si on prenait une phrase et qu'on modifie une lettre dans celle-ci. On sait où on fait la modification et on sait quelle modification on fait. Et on n'ajoute pas d'ADN, c'est la grosse différence avec les anciens OGM", explique Pierre Barret, chercheur à l'INRAE de Clermont-Auvergne-Rhône-Alpes.