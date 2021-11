Nucléaire : Emmanuel Macron annonce la relance de la construction de nouveaux réacteurs

Le chef de l'État assume un changement de cap de la stratégie énergétique française. "C'est une ambition majeure, parce qu'on change la stratégie qui est celle, quelque part, de réduction du parc nucléaire. On avait fermé Fessenheim dans le Haut-Rhin et on n'avait pas mis en production de centrales nucléaires depuis 1999. Certes, il y a l'EPR de Flamanville qui devrait arriver, mais là, on est vraiment dans une ambition beaucoup plus forte", reconnaît Jérémie Haddad, associé, spécialiste de l'énergie - EY.