"Odeur nauséabonde et teinte mystérieuse" : que se passe-t-il dans une rivière de Côte-d’Or ?

Elle a la couleur bleue d'un lagon, mais le parallèle avec ces étendues d'eau marines qui trônent sur les cartes postales s'arrête là. Car la rivière La Norges, en Côte d'Or, présente aussi une autre particularité : elle dégage une odeur nauséabonde. "C'est une horreur, ça ne sent pas bon, ça sent l'œuf pourri", avancent deux amies qui regrettent aussitôt leur envie de promenade bucolique.

Depuis le 25 juin, de mystérieuses algues prolifèrent de manière très rapide et leur décomposition, liée à un taux d'oxygène quasi nul à cet endroit précis de la rivière, pourrait être responsable de cette odeur pestilentielle. Toutefois, Denis Mailler, le maire de Norges-la-Ville, s'étonne de la couleur de l'eau : "Bleu comme ça, on n'a jamais vu, c'est une première. L'eau est toujours limpide et transparente", explique-t-il.

Dans le doute, l'édile a donc pris la décision d'interdire la baignade. Mais il se veut malgré tout rassurant concernant la consommation d'eau. "Aucun risque pour le moment. La station de pompage n'est pas impactée. On tourne sur le réseau de Dijon", dit-il.

Autre conséquence de cette pollution : la mort de dizaines de truites. Résultat, tout le travail des pêcheurs est pour l'instant mis à l'arrêt dans ce secteur. "On avait fait des expériences ; on avait fait éclore des truites, quelques milliers. Mais on ne peut plus pêcher pendant plusieurs années", s'inquiète Christophe Pouly.