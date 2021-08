Où en sont les haies ? Voici à quoi ressemblait la campagne française il y a 70 ans

Près de 70% des haies présentes en France en 1050 ont aujourd’hui disparu. Les rangées d'arbres d'autrefois ont laissé place à des cultures rectilignes à perte de vue. Or, cette disparition des haies représente une perte pour l'écologie et pour l'économie. Désormais des subventions sont donc accordées aux agriculteurs pour qu’ils replantent des haies autour de leurs parcelles. Il est ainsi prévu que d’ici à 2022, 7000 kilomètres d’arbres entourent à nouveau les cultures agricoles en France.

Elles diminuent aussi l’érosion des sols grâce à leurs racines. En effet, ces dernières captent l’eau et l’absorbent, empêchant le ruissellement et permettant le remplissage des nappes phréatiques.

Les haies sont enfin capables de réguler le climat : elles adoucissent les gelées hivernales et apportent en été ombre et fraîcheur susceptibles de baisser la température au sol de deux degrés. Enfin, les feuilles des arbres et arbustes une fois tombées au sol enrichissent la terre lorsqu’elles se décomposent. De quoi rendre les sols plus riches et donc plus fertiles.