Pailles, boîtes de kebab... de nouveaux produits en plastique interdits

Aujourd'hui, 81% des plastiques mis en circulation deviennent des déchets au bout d'un an. Selon Joël Viry, président de PRP Création, voilà une partie de la solution : des produits rechargeables. "On ne se dit pas que c'est usage unique. On dit que justement, on veut pérenniser l'usage, que le flacon devienne un objet d'art qui va vivre un an, deux ans, trois ans, et qu'on va recharger", a-t-il expliqué.