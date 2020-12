Pailles, boîtes de kebab... quels sont les produits en plastique interdits en 2021 ?

"Que du papier, ce serait fantastique, poursuit une cliente en train de faire ses courses. C'est une bonne initiative. Pourvu que ça se développe et qu'on retrouve du papier dans tous les rayons." Pour certains produits comme les lessives ou les gels douche, la tâche sera plus complexe mais devra néanmoins être accomplie en 2026 .

C'est pourquoi, certaines enseignes ont décidé de remplacer ces contenants nocifs pour l'environnement par du papier. "Avant on était sur quelque chose complètement en plastique", explique sur TF1 la directrice d'un centre Leclerc à Ville-la-Grand, en Haute-Savoie. Désormais, "c'est de la fibre de bambou" qui protège les aliments. "Rien qu'avec le segment des agrumes sur lequel on a travaillé, c'est plus de 200 tonnes de plastique qui ont été économisés sur un an", se réjouit-elle.

Dans la vallée du plastique près d'Oyonnax, dans l'Ain, les industriels ne se sentent cependant pas menacés par ces interdictions en cours et à venir. "Aujourd'hui, non, ça ne nous impacte pas. On est sur un marché annoncé en croissance : entre 5% et 10% par an tous les ans", affirme le président de PRP création, une entreprise spécialisée dans l'emballage plastique.

Un compromis semble tout de même envisageable pour combiner préservation de la planète et croissance économique de ces fabricants : innover avec des produits rechargeables. "Nous voulons pérenniser l'usage. C'est-à-dire que le flacon devienne un objet d'art qui va vivre un an, deux ans, trois ans et qu'on va recharger", indique le chef d'entreprise. Pour l'heure, 81% des produits en plastique mis en circulation en France deviennent des déchets au bout d'un an. Seuls 24% de ces produits polluants sont recyclés.