Paris, Lyon, Grenoble… L’interdiction des véhicules polluants en marche

Cette petite vignette boulverse l'activité de cet entrepreneur francilien. Deux de ses camionnettes ont une vignette CRIT'Air 4. À partir d'aujourd'hui, elles sont interdites à Paris et sa banlieue. En Île-de-France, un véhicule sur huit possède une vignette CRIT'Air 4. Aux portes de Paris aujourd'hui, beaucoup ignoraient encore l'interdiction. La vignette 4 concerne les voitures diesel produites entre 2001 et 2005 inclus. Qu'elles soient à usage personnel ou professionnel, elles sont bannies de Paris et sa banlieue en journée durant la semaine.

Et ce n'est qu'un début. D'ici la fin de l'année, au moins onze autres métropoles françaises vont bannir les CRIT'Air 4. Grenoble a déjà franchi le pas, mais on excluant uniquement les poids lourds et les utilitaires légers. Objectif : améliorer la qualité de l'air. Si votre véhicule ne respecte pas la norme, l'amende est de 68 euros. D'ici la fin de l'année, vous pourrez être contrôlé directement par des caméras. En 2025, toutes les agglomérations de plus de 150 000 habitants, c'est-à-dire 45 villes au total, auront aussi franchi le pas.