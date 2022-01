Pêche aux oursins : les bouteilles autorisées à certaines conditions

La pêche aux oursins ne se fait que de novembre à avril et uniquement en apnée. Mais dans les Pyrénées-Orientales, il est désormais possible de plonger avec une bouteille et à certaines conditions. Le but est de préserver l'espèce.

C'est une première pour Serge Vermersch, pêcheur d'oursins. Il a plongé en bouteille pour ramasser des oursins au large de Collioure. Fini l'apnée bien plus dangereuse. Avec cette dérogation, la pêche est plus facile et c'est justement ce qui inquiète certains plongeurs et défenseurs de l'écologie. Rester plus longtemps sous l'eau et donc ramasser plus d'oursins.

Pourtant, selon les pêcheurs, cette technique permettrait de mieux préserver l'espèce. En effet, selon Manuel Martinez, pêcheur d'oursins, 1er prud'homme et président des petits métiers d'Occitanie, "par rapport à l'apnée, on a plus de temps de choisir la taille de l'oursin et de ramasser vraiment des oursins de belle taille, ce qui permet à la ressource de se refaire."

Pour éviter toute surpêche, cette nouvelle pratique est strictement réglementée. On compte trois fois moins de jours de pêche. Les oursins ramassés sont plus gros et moins nombreux. Et on compte 15 000 de moins par an et par pêcheurs. Pas question de reproduire les erreurs du passé. En effet, aujourd'hui, les autorités surveillent de près les pêcheurs et l'évolution de l'espèce. Par ailleurs, cette dérogation, accordée pour un an, sera réévaluée l'année prochaine. La fin de la saison de pêche est fixée au 15 avril 2022.

