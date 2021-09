Photographe animalier : portraits sauvages

Paysages de l'aube des temps, horizon virtuellement sans limite, et surtout bestiaire au-delà de l'imagination. Alain Ernoult a fait de cet Arche de Noé XXL son bureau, son quotidien. Cette fois, le photographe animalier nous a pris dans ses bagages, destination la Tanzanie pour sa nouvelle moisson d'images au plus près des géants de la Terre, une vingtaine de pachydermes en liberté totale dans la rivière Grumeti, au nord du pays.

Pendant 30 ans, le baroudeur de 66 ans a couvert les guerres, le sport extrême et l'aéronautique, sa grande passion. 80 prix prestigieux dont le World Press pour le portrait d'un lanceur de boomerang un peu fou, des publications par les grands journaux internationaux. Et puis un jour c'est le déclic, la prise de conscience qu'il y avait plus beau, surtout plus urgent à documenter, la planète et ses créatures en péril.