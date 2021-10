"Plus belle photo météo du monde" : le prix remporté par un chasseur d'orages français

COUP DE FOUDRE - Un Français a remporté le prix du public de la plus belle photo météo de l'année, avec un cliché réalisé lors d'un orage près de Cannes. Le couronnement de seize ans d'une traque passionnée pour ce chasseur d'orages héraultais.

C'est le public qui a décerné au cliché de Serge Zaka le titre de "plus belle photo météo de l'année", tandis qu'un jury de professionnels lui a tout de même accordé la troisième place. Le cliché a été pris à Théoule-sur-Mer, lors d'un orage sur le Golfe de la Napoule, par ce passionné héraultais, agrométéorologue dans le civil.

Serge Zaka n'en revient toujours pas. "Après seize ans de chasse et de passion", écrit-il "au bord des larmes" dans le tweet ci-dessous, "j'ai l'honneur de vous annoncer que ma photo a été élue la plus belle du monde par le public, et la troisième d'après les juges".

Lorsqu'il part à la chasse aux orages ce jour-là, quittant l'Hérault pour la région de Cannes, il n'y croit guère. Il part avec celui qui l'accompagne régulièrement depuis 15 ans... et qui lui a toujours porté la poisse. "À chaque fois que je chasse avec Dorian", a-t-il confié au Huffington Post, "il ne me porte pas chance. On s’amuse bien, on fait un petit road trip mais on revient sans photos".

La météo ce jour-là est prometteuse : un ciel dégagé, un air pur, et un orage possible. Pourtant, au bout de six heures, il n'y a toujours rien en vue et Serge Zaka s'endort. C'est vers 3h du matin que Dorian le réveille : l'orage approche. Mal réveillé, le photographe installe rapidement son appareil et photographie le phénomène en rafale, comme on le voit dans la vidéo en tête de cet article. C'est la lune qui éclaire la structure nuageuse, un phénomène doublé d'un autre, comme l'explique Serge Zaka : "L'éclair qu'on a est un des plus beaux, ça s'appelle un extra-nuageux : il sort du haut de l'orage et vient taper en extérieur, sans être masqué par la pluie".

Le photographe sait qu'il vient de réaliser un des plus beaux clichés de sa vie, et le soumet, comme quantité d'autres amateurs et professionnels, à la prestigieuse Royal Meteorological Society, une société savante britannique forte de quelque 3000 membres expérimentés. Le jury de celle-ci décerne chaque année plusieurs prix, et Serge Zaka rate de très peu le graal : la plus belle photo météo du monde. C'était compter sans le public qui vote sur Internet, et a placé cette année le cliché de l'orage de la Napoule tout en haut de ses choix. Serge Zaka, enfin récompensé, veut continuer à transmettre au public sa fascination pour ses phénomènes naturels, et se promet de tenter sa chance un jour aux côtés des mythiques chasseurs de tornades américains.

La rédaction de LCI

