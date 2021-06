Pollution aux hydrocarbures : le littoral corse menacé

D'immenses traînées noires à quelques kilomètres seulement des cotes corse. Depuis vendredi, deux nappes d'hydrocarbures lourdes dérivent à l'Est de l'Île de Beauté, l'une au sud de Solenzara, l'autre plus au nord et à moins d'un kilomètre de l'étang de Diane. Alors pour protéger ces sites remarquables, des digues ont été construites en urgence cet après-midi pour fermer les embouchures. Une menace particulièrement redoutée par les pécheurs. Dans ces eaux peu profondes, anguilles, mulets et huîtres pourraient être touchées par cette pollution. En cause, le dégazage sauvage d'un navire, autrement dit le rejet en mer d'un mélange de pétrole et d'eaux usagées.