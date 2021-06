Pollution : les décharges sauvages pullulent en France

Le maire d'Orry-la-Ville, Nathanaël Rosenfeld, semble dépasser par les tonnes de déchets qui s'entassaient illégalement depuis des années dans la forêt d'Ermenonville. Pour lui, il faudrait nettoyer, dépolluer au plus vite, mais l'opération coûte très cher pour sa petite commune. En théorie, on pourrait faire payer les responsables. Ceux qui ont utilisé l'endroit comme dépotoir, mais ils sont disparus, cachés derrière plusieurs sociétés-écrans. Une technique bien connue des gendarmes de l'environnement.

Avec la reprise très rigoureuse des chantiers cette année, les dépôts sauvages de gravats et de déchets se multiplient dans les communes rurales proches des grandes villes et des autoroutes. C'est le cas notamment à Villiers-Adam dans le Val d'Oise. Le maire Bruno Mace cache à l'entrée des chemins agricoles, des pièges photographiques qui se déclenchent au mouvement. Les images sont transmises sur son téléphone. Il les fait immédiatement suivre à la gendarmerie.

Désormais, les délinquants ne prennent même plus la peine de s'engager dans des petits chemins. Si le service est gratuit pour les particuliers, il est facturé aux artisans, dont le camion est scrupuleusement pesé à l'entrée. La taxe sur les déchets enfouis a presque doublé cette année, et surtout, le tri est de plus en plus rigoureux. Les artisans doivent donc indiquer l'endroit où ils vont déposer les gravats et montrer un bon de dépôt. Un document garantissant le passage dans une vraie déchetterie.