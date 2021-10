Tri sélectif : quels sont les bons gestes à adopter ?

Sur le papier, la France est bonne élève. 82% d'entre nous disent trier leurs déchets, selon le dernier baromètre de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie (Ademe). Mais connaissons-nous bien les règles ? Rappel salutaire, peut-être, pour Paris et les grandes métropoles : dans la poubelle jaune, on place les emballages recyclables comme le papier, le carton, le métal, le plastique ; dans la poubelle verte, qui est parfois grise ou bleue, on jette tout ce qui n'est pas recyclable.

En revanche, quid des pictogrammes, plus complexes, dessinés sur les produits et les emballages et dont on ne connait pas forcément la signification ? Il en existe trois catégories : les incitatifs, les explicatifs et les indicatifs qui servent aux trieurs à identifier les différents matériaux plastiques. Plus d'explications dans le sujet en tête de cet article.