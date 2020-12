Pourquoi autant de dauphins s'échouent-ils sur le littoral français ?

"Nous avons de nouveau des échouages extrêmement élevés, principalement en Vendée, Charente-Maritime et Sud-Bretagne", constate Hélène Peltier, de l'observatoire scientifique Pelagis. A Ploemeur (Morbihan), par exemple, un cétacé s'est encore échoué le mois dernier, découvert par un riverain. "C'est le 13ème cette année", se désole Claude Orvoine, maire adjoint (centre droit) aux espaces publics de Ploemeur (Morbihan). "C'est toujours triste de voir un animal comme ça, intelligent en plus, qui arrive à s'échouer. C'est toujours désastreux", poursuit-il.

Malheureusement, le problème n'est pas nouveau : l'observatoire Pelagis constate depuis 2016 une aggravation de ce phénomène vieux de 30 ans. "Le problème en plus, c'est que ce sont des populations qui mettent très longtemps à se reproduire et à se restaurer, donc si on attend de constater un gros déclin, après il sera trop tard, on ne pourra plus rectifier le tir et voir les populations réaugmenter", explique Hélène Peltier.

Pour la Commission européenne, la France ne remplit pas ses obligations envers cette espèce protégée. Une procédure d'infraction a d'ailleurs été ouverte en juillet. Car outre les morts naturelles, les autopsies ont aussi mis en lumière une autre cause de mortalité, l'activité humaine, avec de nombreux dauphins pris dans des engins de pêche. Et ce qui représente une prise accidentelle pour les pêcheurs n'est ni plus ni moins qu'un massacre pour la présidente de Sea Sheperd France. "Ils sont des centaines de fileyeurs à pêcher dans le Golfe de Gascogne, et à poser chacun des dizaines de kilomètres de filet chaque jour, donc en fait la zone est un terrain miné pour les dauphins et pour la vie marine en général. Et on sait qu'on va les capturer dans des proportions telles que ça met en danger la survie des espèces. Donc en fait les dauphins sont sacrifiés", dénonce Lamya Essemlali.