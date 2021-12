Pourquoi EDF ne fait plus barrage en Normandie

Pour permettre au fleuve normand de retrouver son cours naturel, l'État a investi 60 millions d’euros pour détruire deux barrages : Vezins tombé en 2019 et celui de La Roche-qui-Boit prévu en 2023. Des ouvrages vieillissants et produisant peu d'électricité, selon EDF. “C'était l'équivalent de la consommation de 1 250 habitants. C'est une puissance installée qui est relativement faible. Nous n'avons pas trouvé de solution qui nous permettait de conserver les ouvrages tout en assurant la libre circulation des poissons. Donc, la conclusion a été de retirer ces deux barrages”.

Depuis près de 10 ans, la Sélune est un laboratoire à ciel ouvert pour Jean-Marc Roussel et ses équipes scientifiques. Leurs recherches permettront de déterminer comment se fait la recolonisation du fleuve, à quelle vitesse et avec quel succès. Et ce jour-là, déjà une bonne surprise. Grâce à cette antenne, les chercheurs repèrent la présence d'un poisson qui avait presque disparu : le saumon atlantique. “Lorsqu'on aura enlevé le barrage, on peut s’imaginer que ces saumons vont aller beaucoup plus haut, coloniser la partie amont”.