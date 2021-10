Quand les roselières du lac du Bourget doivent sortir les pieds de l'eau

Le plus grand lac naturel de l'Hexagone dévoile ses bords d'ordinaire immergés. Une baisse artificielle du niveau d'eau pour permettre aux roseaux d'étendre leurs racines et ainsi leur donner de l'oxygène. Le lac se vide dans le Rhône grâce à un barrage ouvert au maximum. Des millions de mètres cubes ont été évacués en quelques semaines. Ce dispositif déjà expérimenté avec succès en 2017 a permis de régénérer de nombreux roseaux et avec eux la biodiversité.

"En rabaissant le niveau du lac, on va dégager toutes les berges qui autrefois étaient en eau en permanence et qui stagnaient. Là on va non seulement permettre l'autoépuration de toutes ces berges mais aussi rendre accessible toute la faune pour les petits oiseaux migrateurs", explique André Miquet. Une opération bénéfique pour les milieux naturels mais contraignante pour certains. Interdiction de plonger, déplacement des bateaux et manœuvre délicate pour les bateliers. Les capitaines devront encore éviter les fonds quelques semaines. Le lac du Bourget retrouvera son niveau en novembre.