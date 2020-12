Nouvelle-Zélande : quel impact l'exportation de produits laitiers a-t-elle sur l'environnement ?

John O'Brien possède l'une des plus grandes fermes laitières de Nouvelle-Zélande. Chaque matin, lui et son équipe se relayent pour traire plus de 3 500 vaches. Ils produisent jusqu'à 36 millions de litres de lait par an, soit près de 100 fois plus qu'une ferme laitière française. Ce lait va ensuite rejoindre Fonterra, la plus grande coopérative agricole du pays. Ce groupe emploie plus de 40.000 personnes dans une trentaine d'usines. À lui seul, ce mastodonte représente 30% du lait mondial exporté.