Raquettes : le meilleur moyen d'approcher les animaux en hiver

Le sentiment d’être tout petit au cœur de cette arène de falaise calcaire. Le cirque du Fer-à-Cheval, dans la vallée du Giffre, en Haute Savoie, est l’un des plus grands d’Europe. L’endroit est d’une beauté incomparable et troublante. Lorsque les cascades gelées se décrochent de la roche et craquent sous les rayons du soleil.

Fabrice Anthoine est l’un des gardiens de cet immense amphithéâtre, classé réserve naturelle, refuge d’un grand nombre d'espèces. Depuis trente ans, il les observe et les comptent. En tout plus de 160 espèces recensées tels que le chamois, le bouquetin et plus récemment le cerf.