Réchauffement climatique : des masques pour… les vaches

En France, nos vaches mangent de l'herbe et cela a aussi un effet positif. Cette prairie auvergnate absorbe l'équivalent de la moitié des gaz à effet de serre issus des rots du troupeau. Mais ce n'est pas le cas de bien des vaches sur la planète qui n'ont pas vu un brin d'herbe depuis longtemps. Ce masque mis au point par une start-up anglaise et un géant mondial de l'alimentation animale devrait équiper quelques bovins l'an prochain. Il sera loué 65 euros par an et par vache, un coût qui pourra être subventionné comme tout ce qui est mis en place par les agriculteurs en faveur de l'environnement.