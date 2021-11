Réchauffement climatique : la banquise aussi impressionnante que fragile

À midi, le soleil d'automne nous réchauffe un peu. Le vent s'est calmé. Nous débarquons sur une plage blanche. Ici, on peut faire quelques pas sur les prémices de la banquise. "La chasse est l'activité la plus importante pour nous. Nous avons encore des chasseurs professionnels et c'est crucial de conserver cette tradition. Pour cela, il nous faut de la glace de mer", explique Mette. Mais ici, le constat est sans appel : la banquise est moins épaisse et plus tardive.